L’Etat lance une mission pour trouver des solutions face à la vulnérabilité des réseaux télécoms lors des tempêtes

Le gouvernement annonce la mise en place d’une mission interinspection sur la faiblesse des réseaux, en particulier mobile, après le passage de plusieurs tempêtes sur une partie de la France début novembre.

Les tempêtes Ciaran et Domingos ont révélé une fois de plus la vulnérabilité des réseaux télécoms. Dans le Grand Ouest, plus d’un million de foyers ont été privés de réseau mobile et des dizaines de milliers ont perdu leur connexion internet à la maison.

Sur le fixe, le talon d’Achille est clairement identifié, le réseau repose sur des lignes aériennes pour l’ADSL mais aussi parfois pour la fibre, plusieurs milliers de poteaux ont ainsi été poussés à terre et des câbles sectionnés, des centres de raccordement ont même été impactés. Plusieurs semaines sont encore nécessaires pour rétablir les infrastructures fixes, un travail long et coûteux. Orange va même doubler ses effectifs, de 3000 à 6000 techniciens pour accélérer les réparations. L’arrêt en 2030 du réseau cuivre devrait toutefois régler une partie du problème.

Sur le mobile, la situation diffère, 90% des foyers devraient retrouver leurs services d’ici la fin de la semaine. Si les sites mobiles résistent bien au vent, ce qui les rend vulnérables, c’est l’alimentation électrique et leur dépendance à Enedis en cas de coupure de courant. Autrement dit, pas d’électricité, pas de réseau. Et malheureusement, utiliser des batteries de secours sur certains sites ne garantit pas l’autonomie suffisante et user de groupes électrogènes de manière massive serait contraire aux engagements pris par les opérateurs sur l’environnement.

Mais à l’heure où les appels d’urgence reposent sur les réseaux télécoms, il paraît urgent de trouver des solutions pour ce type de situations critiques. Après avoir lancé une première mission interinspection pour étudier les points de faiblesse des réseaux en marge de la crise énergétique de 2022 et d’éventuels délestages sur le réseau électrique, le gouvernement lance une nouvelle mission, révèle Le Monde.

Celle-ci aura notamment pour objectif d’établir un plan afin de « renforcer la coordination entre opérateurs télécoms et Enedis pour que les équipements les plus structurants, ceux qui desservent les infrastructures mobiles et fixes, puissent être rétablis dans les meilleurs délais » , a fait savoir le 6 novembre Jean-Noël Barrot, ministre délégué chargé du Numérique lors d’un déplacement dans le Finistère. Pour remettre en service les sites où le trafic est le plus important, “cela suppose qu’un croisement soit fait entre la géographie des réseaux électriques et télécoms” a-t-il précisé.

La question est posée également pour le RFF, nouveau réseau dédié aux acteurs de la sécurité et du secours qui sera mis en place en 2024 par Orange et Bouygues Telecom. Les sapeurs-pompiers, gendarmes, médecins du SAMU et policier vont disposer d’un réseau de communication très haut débit, d’abord 4G puis 5G. En cas de coupure électrique généralisée, ils pourraient ainsi être privés de toutes communications. Si des systèmes de secours sont prévus comme une bascule vers un réseau en fonctionnement ou des véhicules intégrant des antennes, un renforcement pourrait être envisagé.

