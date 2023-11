Le saviez-vous : les abonnés au forfait 2€ de Free Mobile peuvent surfer sans limite de data gratuitement partout mais…

Depuis 2012, les abonnés au forfait 2€ de Free Mobile bénéficient du réseau FreeWifi_secure partout en France. De quoi dépanner lorsque les 50 Mo de l’offre sont consommés, voire même le booster 1 Go ou 5 Go de l’opérateur pour ceux qui ont opté pour cette formule payante.

Dépourvu de data avec seulement 50 Mo inclus par mois, le forfait à 2€ de Free Mobile peut être enrichi depuis plus d’un an grâce une option payante baptisée “Booster”, laquelle permet de bénéficier selon les formules proposées au fil du temps, de 600 Mo à 5 Go de data à des prix oscillant entre 2,99€/mois et 4,99€/mois tout en incluant les appels illimités. L’offre actuelle intègre par exemple 1 Go pour 2,99€/mois en plus du tarif du forfait.

Pour ceux qui ne souhaitent pas débourser cette somme, plusieurs solutions de dépannage gratuites existent en mobilité. Une astuce permet d’être tranquille mais comporte un vrai bémol : réseau FreeWifi_secure. Ce réseau communautaire de l’opérateur utilise le réseau Wi-Fi des abonnés Freebox ayant accepté d’en faire partie via leur espace abonné. Il suffit de repérer le réseau en question dans ceux détectés par le smartphone équipé d’une carte SIM Free. La ligne Free Mobile étant détectée, aucun mot de passe ne sera demandé. La connexion ne nécessite pas d’authentification manuelle, tout est automatique grâce au protocole EAP-SIM.

Les abonnés au forfait 2€ peuvent ainsi accéder à internet dans la rue au fil des Freebox présentes dans les immeubles ou maison aux alentours mais le débit sera bridé, cela reste donc une connexion de dépannage essentiellement pour surfer et consulter ses e-mails. Il ne faudra pas s’attendre à des débits supérieurs à 10 Mbit/s.

Cela reste tout de même une alternative. Personne ne dira le contraire, 50 Mo, ça part extrêmement vite. Un peu de surf sur Internet, quelques e-mails, quelques notifications et c’est fini pour le forfait 2€. En ne faisant pas attention, on peut ainsi vite se retrouver à 10 euros de hors-forfait ou plus, sachant que Free facture 0,05 euro le mégaoctet supplémentaire.

D’autres solution de dépannage existent en dehors du domicile comme trouver un Hotspot WiFi gratuit, dans un magasin, un café ou encore dans un parc si vous êtes chanceux. Sans oublier le partage de connexion d’un proche disposant d’un forfait riche en gigas. De quoi profiter de la 4G par exemple mais il vous faudra coller aux basques de votre connaissance.

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox