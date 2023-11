Bientôt de la publicité sur WhatsApp mais pas intrusive

Meta envisage d’ajouter de la publicité sur WhatsApp mais à certains endroits de l’application.

Si de la publicité devait faire son apparition sur WhatsApp, cette dernière ne dégraderait pas l’expérience utilisateur. C’est ce qu’a affirmé Will Wathcart, président de WhatsApp, au journal brésilien “Folha de Sao Paulo”.

En effet, la publicité n’apparaitra pas dans l’espace messagerie de l’application. « Lorsque les gens ouvrent leur boîte de réception, ils ne veulent pas voir de publicité », indique Will Wathcart et précise « Nous ne sommes pas en train de faire cela, nous n’en discutons pas. »

Cependant, il se pourrait que de la publicité apparaisse dans les sections canaux et statuts en permettant à des commerces de payer pour mettre en avant leurs publicités. « Par exemple, les chaînes peuvent facturer l’abonnement aux gens, elles peuvent être exclusives aux membres payants ou les propriétaires peuvent vouloir promouvoir la chaîne », explique le président de WhatsApp. Selon ce dernier, l’intérêt est intéressant pour les petites entreprises : « C’est beaucoup plus simple que de créer un site, les clients cliquent juste sur la publicité et sont redirigés vers le WhatsApp de l’entreprise. »

Source : Frandroid

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox