Plus d’1 million d’abonnés Orange, Free, SFR et Bouygues privés de réseau mobile

La tempête Ciaran a privé le nord-ouest de la France de courant mais aussi de réseau mobile. Ce 3 novembre, la situation reste critique.

Des rafales de vent à plus de 200 km/h, une mer déchaînée, deux morts et d’innombrables dégâts matériels, la tempête Ciaran a balayé le nord-ouest de la France dans la nuit du 1 au 2 novembre. Si des coupures d’électricité ont impacté près 1,2 millions de foyers, “plus d’1 million de personnes sont privées de réseau mobile”, a fait savoir sur X Jean-Noël Barrot, Ministre délégué chargé de la transition numérique et des télécommunications.

L’occasion pour lui de saluer la mobilisation d’Orange, Free, SFR et Bouygues ainsi que de Enedis pour que le “rétablissement du courant s’accompagne d’une reprise des télécommunications”.

Tempête Ciaran: plus d’1 million de personnes sont privées de réseau mobile. Merci aux opérateurs @FFTelecoms @free mobilisés, en lien avec @Enedis, pour que le rétablissement du courant s’accompagne d’une reprise rapide des télécommunications. — Jean-Noël Barrot (@jnbarrot) November 2, 2023

Du côté de Free par exemple, plus 460 sites ne fonctionnaient plus jeudi mati, les appels vers le 18 et le 112 étaient rendus difficiles. L’opérateur a indiquait par ailleurs qu’il s’agit, dans la plupart des cas, de problèmes d’alimentation électriques. Les abonnés Freebox sont également touchés, avec 60 000 lignes fixes n’ayant plus de service. De nombreux poteaux ont également été endommagés, Orange est notamment à pied d’oeuvre pour réparer les dégâts occasionnés. Ce matin, la situation reste critique sur le réseau des opérateurs, en atteste la carte de suivi de l’état des réseaux de l’Arcep.

🌬️Tempête #Ciaran

Les collaborateurs @Orange du Grand Ouest sont mobilisés pour réparer les dégâts dans les meilleurs délais.

🙏 Merci à eux pour leur engagement.

👉 Signalez les équipements endommagés pour aider nos équipes à les réparer rapidement https://t.co/mo9aBP2Kl8 pic.twitter.com/SY4XkbK7Nj — JM Escalettes (@JMEscalettes) November 2, 2023

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox