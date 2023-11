Google lance un nouvel outil pour lutter contre la désinformation

Une fonction permettant de mieux connaître les images apparues sur le web, pour éviter de se faire piéger.

A l’heure où les images peuvent être de plus en plus facilement créées de toutes pièces; Google a intégré une fonction de contextualisation pour son moteur de recherche. Depuis le 25 octobre, il est en effet possible de voir apparaître trois informations supplémentaires lorsque l’on recherche un contenu sur Google Images, pour l’instant uniquement en anglais.

Trois critères donc pour connaître le contexte autour de l’image : la période durant laquelle l’image est apparue pour la première fois sur Google, ce qui peut éviter l’utilisation d’images chocs d’évènements s’étant déroulés dans le passé pour illustrer une situation actuelle. Un autre critère est affiché : la description faite de l’image par d’autres sites web et médias, notamment ceux spécialisés dans le fact-checking. Enfin, les métadonnées sont affichées si elles sont disponibles, soit la date, le lieu, l’appareil utilisé ou, le cas échéant, si c’est réalisé par une IA.

Pour l’heure réservée au public anglophone, il suffit de taper “Google US” dans la barre de recherche pour accéder à la version américaine et pouvoir retrouver la section dédiée, nommée “A propos de cette image”, qui apparaît dans les choix d’option proposées par Google Images.

