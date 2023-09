Fibre et 5G : 200 milliards d’euros supplémentaires sont nécessaires pour une couverture complète en gigabit dans l’UE

L’UE atteindra-t-elle ses objectifs de connectivité à l’horizon 2030 ? Dans 7 ans, une couverture Gigabit devrait être accessible à tous et des réseaux 5G performants dans toutes les zones peuplées. Un rapport de la Commission européenne recommande d’accélérer les efforts et d’explorer de nouveaux financements.

“Nous devons accélérer nos efforts pour atteindre nos objectifs d’ici 2030. Le moment est venu de travailler ensemble pour placer l’Europe à l’avant-garde de la transition numérique. C’est le sens des recommandations que nous adressons aujourd’hui aux États membres”, tel le message général émanant du premier rapport sur la Décennie numérique de la Commission européenne présenté ce 27 septembre par Thierry Breton, le Commissaire au Marché intérieur ce 27 septembre. Bruxelles appelle à une action collective pour façonner la transition numérique, tout en constatant des lenteurs.

“Actuellement, les réseaux de fibre optique, essentiels à la fourniture d’une connectivité gigabit, n’atteignent que 56 % des foyers, tandis que la couverture 5G s’élève à 81 % de la population, tombant à 51 % dans les zones rurales. Cependant, le déploiement des réseaux autonomes 5G prend du retard et la qualité de la 5G reste insuffisante par rapport aux attentes des utilisateurs finaux et aux besoins de l’industrie. 55 % des ménages ruraux ne sont toujours desservis par aucun réseau avancé et 9 % ne sont encore couverts par aucun réseau fixe”, révèle le rapport.

Pour garantir une couverture complète en gigabit dans l’ensemble de l’UE, Bruxelles met en exergue la nécessité d’investir davantage, “200 milliards d’euros sont nécessaires”, indique-t-elle. Sa recommandation est la suivante : “Les États membres devraient cartographier leurs déficits de connectivité et explorer des financements pour compléter les investissements privés dans les zones qui ne sont pas commercialement viables, y compris les zones rurales et isolées, en bénéficiant du cadre réglementaire de l’UE favorable aux investissements.”

Le déploiement est un enjeu mais l’adoption aux nouvelles technologies aussi. Lors du Digital Policy Day organisé en juin par l’European Telecommunications Network Operators Association (ETNO), Iliad a estimé pour sa part que la loi sur l’infrastructure gigabit sera utile, tout en dressant un constat plus contrasté : “La couverture fibre a beaucoup augmenté ces dernières années (60% des foyers européens sont couverts) mais le taux d’adoption est encore trop faible (inférieur à 50%), mettant en péril le retour sur investissement FTTH et par conséquent l’appétit pour l’investissement dans les futurs défis numériques tels que l’IA ou les applications industrielles 5G” a fait savoir Thomas Reynaud, directeur général d’Iliad. Pour le 6e groupe de télécoms en Europe, il est essentiel d’accélérer l’arrêt du cuivre sous la supervision des pouvoirs publics et d’éviter la duplication de l’infrastructure lorsqu’elle n’est tout simplement pas nécessaire. Il est pour lui primordial de promouvoir un modèle d’accès plus ouvert basé sur un mécanisme de co-investissement. “Cela fournirait à tous les acteurs la prévisibilité et la visibilité dont ils ont tant besoin. Ces décisions sont essentielles pour faire progresser l’économie numérique européenne”.

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox