Qualité de la fibre : face à trop d’actes de vandalisme, Orange, Free, SFR et Bouygues Telecom proposent de nouvelles mesures

Dans le cadre du plan qualité fibre, la Fédération Française des Télécoms (FFT) et Free se rejoignent sur plusieurs changements à apporter pour un déploiement et une utilisation plus sereine du réseau.

Avec plus de 19.8 millions d’abonnements à la fibre optique, la qualité de celui-ci doit être constamment améliorée et assurée. Plusieurs solutions concrètes ont déjà été lancées et les opérateurs entendent proposer de nouvelles mesures au régulateur des télécoms, l’Arcep.

Dans un communiqué commun publié par la FFT, Orange, SFR, Bouygues Telecom mais aussi Free qui ne fait pas partie de cette coalition, ont ainsi rappelé que des initiatives étaiement menées sur plusieurs plans comme la formation des intervenants (grilles de compétences des techniciens avalisée par l‘ensemble de la filière, certification des sous-traitants au regard de ces grilles), sur le suivi et le contrôle des interventions (généralisation des comptes-rendus d’intervention des techniciens et mise en œuvre d’outils permettant de notifier les opérateurs commerciaux et les opérateurs d’infrastructure des interventions sur les points de coupure du réseau) et enfin des plans de reprise des réseaux accidentogènes et dégradés.

Mais des problèmes continuent d’émerger, notamment avec de fortes occurrences d’actes malveillants envers le réseau fibre. “En moyenne, chaque mois, ce sont 70 actes de vandalisme qui touchent les réseaux FttH des opérateurs télécoms” affirme la FFT. Il faudrait ainsi aggraver les sanctions à l’encontre des actes de vandalisme pour assurer une pérrenité des réseaux.

Prenant note également de la publication par l’Arcep d’indicateurs de performances des opérateurs d’infrastructure sur les réseaux fibre, le communiqué suggère également de mesurer la performance des opérateurs commerciaux, à l’échelle de chaque réseau concerné. Ils proposent pour cela d’utiliser des indicateurs comme la perception client ou d’autres portant sur leurs propres processus industriels.

Les 4 opérateurs se sont également fixés pour objectif de partager en temps réel entre opérateurs d’infrastructures et opérateurs commerciaux, sur un périmètre le plus large possible, les interventions sur le réseau, de manière à fluidifier les processus industriels des opérateurs et des différents intervenants et accroître encore leur responsabilisation

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox