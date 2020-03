Clin d’oeil : un héros sur toute la ligne, ce technicien Orange

Orange oriente les projecteurs vers l’un de ses techniciens sur le terrain. Lors de son déplacement, l’homme a fait d’une pierre deux coups.

C’est Jean-François Floc’h, directeur de l’unité d’intervention Occitanie chez Orange, qui relate la petite histoire sur Twitter. En déplacement ce lundi pour rétablir la ligne d’une cliente à Carcassonne, un technicien nommé Alexis a bien fait son boulot. Mais surtout, il a prévenu les secours et rassuré la cliente, âgée de 74 ans et trouvée sous aide respiratoire à demie consciente. À ce jour, elle va bien.

Lundi Alexis tech #orange de #Carcassonne est intervenu chez une cliente de 74 ans, à son arrivée il l’a trouvée sous aide respiratoire à demie consciente. Il a pu la rassurer et appeler le samu. Elle va bien ce jour et … sa ligne a été rétablie. Fiers de nos #HerosduRéseau💍 pic.twitter.com/3RGTPRzVTQ Floc’h Jean-Francois (@Flochjf) March 25, 2020

En cette période compliquée pour tout le monde, Orange peut compter sur ses techniciens sur le terrain et il ne manque pas de le rappeler. L’opérateur l’a d’ailleurs fait dans son récent Rewind sur YouTube, où il met en avant ces hommes et femmes de l’ombre, qu’il désigne comme les héros du réseau grâce auxquels les abonnés peuvent continuer à communiquer avec leurs proches et à se divertir.