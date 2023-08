Netflix teste le cloud-gaming

Le géant du streaming fait ses premiers pas dans un nouveau domaine, en testant le cloud gaming à l’étranger.

Un début timide, réservé à deux pays et seulement pour ordinateur, pour l’instant. En 2021, Netflix a commencé à proposer des jeux mobiles inclus dans son offre à travers le monde, avec des dizaines de titres disponibles. La firme a annoncé lundi dernier faire un pas en avant dans le monde vidéoludique, avec le lancement d’un test bêta limité auprès d’un petit nombre de membres au Canada et au Royaume-Uni à partir d’aujourd’hui sur certains téléviseurs, et sur les PC et Mac via Netflix.com

Les heureux élus pourront ainsi tester sur ces appareils deux jeux : Oxenfree de Night School Studio, un studio de jeu Netflix, et Molehew’s Mining Adventure, un jeu d’arcade d’extraction de pierres précieuses. Sur ordinateur, les contrôle se feront à la souris et sur téléviseurs, le smartphone fera office de manette. “Cette version bêta limitée a pour but de tester notre technologie de diffusion des jeux et notre contrôleur, et d’améliorer l’expérience des membres au fil du temps. Les jeux sur la télévision fonctionneront sur certains appareils de nos partenaires initiaux, notamment : les appareils de diffusion Amazon Fire TV, Chromecast avec Google TV, LG TV, Nvidia Shield TV, les appareils et télévisions Roku, les télévisions intelligentes Samsung, et Walmart ONN. D’autres appareils seront ajoutés au fur et à mesure” explique la firme américaine. C’est un début, il reste à savoir si le test sera concluant pour voir ce service débarquer chez nous.

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox