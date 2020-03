Canal+ annonce finalement que plusieurs de ses chaînes repassent en crypté dès aujourd’hui

Les chaînes Canal+ Family, Cinéma, Sport et Décalé repassent en crypté dès aujourd’hui.

Canal+ a finalement annoncé que ses déclinaisons mises au clair depuis lundi dernier pour mieux supporter le confinement dû à l’épidémie actuelle cesseront leur diffusion gratuite dès aujourd’hui.

Une action demandée par le CSA

En effet, on apprenait hier que le CSA avait demandé à Canal+ de mettre fin à son opération de gratuité de ses chaînes au plus tard le 31 mars prochain. Le Conseil Supérieur de l’Audiovisuel estimait que l’action du groupe bouleversait l’équilibre entre les chaînes payantes et les chaînes gratuites. Si la filiale de Vivendi nous avait annoncé que toutes ses chaînes resteraient en clair jusqu’à cette date, il semble qu’elle ait changé d’avis.

Ainsi, dans un communiqué officiel , Canal+ annonce se voir “contraints de repasser en crypté les chaînes CANAL+ Family, CANAL+ Cinéma, CANAL+ Sport et CANAL+ Décalé à partir de demain matin (communiqué publié hier soir, NDLR). L’opération se poursuivra comme prévu pour les chaînes CANAL+ et CANAL+ Séries jusqu’au 31 mars.“.

Pour les déçus, la filiale annonce cependant qu’elle reverra sa programmation ” afin de donner accès pour la première fois en clair à la série légendaire de CANAL+ Le bureau des Légendes, dont la totalité des saisons passées seront diffusées en linéaire. De plus, la saison 1 de la série sera mise à disposition pour tous les Français sur myCANAL. “