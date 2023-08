La mésaventure d’un abonné Freebox Delta, “ajouter un Player Devialet d’occasion à un abonnement est impossible”

Débourser 150 euros pour un Player Devialet, appeler le 3244 et apprendre qu’il n’est plus possible de le rattacher à sa Freebox Delta, c’est la douche froide pour un abonné.

Après avoir retiré le Player Devialet de ses offres commerciales le 21 juin dernier, Free semble avoir également appliqué une nouvelle restriction pour les abonnés Freebox Delta.

Depuis l’été 2021, les abonnés Freebox Delta Pop peuvent par exemple rattacher un player Free Devialet issu d’un ancien abonnement ou acheté d’occasion en contactant le service client de l’opérateur. Comme lors du rattachement à une offre Freebox Delta S, il suffisait de prouver la provenance du boîtier haut de gamme de Free en fournissant plus informations incluant le nom du propriétaire, l’adresse MAC du matériel et l’adresse MAC du Freeplug l’accompagnant.

Cela semble aujourd’hui beaucoup plus compliqué, voire impossible selon le retour d’expérience de Nicolas, un abonné Freebox Delta de la première heure. Après “avoir revendu son player à l’époque”, il a décidé récemment d’en acheter un à nouveau d’occasion au prix de 150€. Une joie de courte durée puisqu’en appelant le service client de l’opérateur au 3244, celui-ci s’est vu informé de l’impossibilité d’ajouter ce player à son compte. S’il avait su…

