Les SMS sur Messenger, c’est bientôt fini

Le 28 septembre prochain, l’application de messagerie de Meta (Facebook) cessera de gérer les SMS.

La fin d’une fonctionnalité bien pratique pour regrouper ses différents messages sur une même interface. L’application Messenger peut être utilisée comme appli de SMS par défaut sur smartphone depuis 2016, mais Facebook a décidé de mettre fin à ce support. Dans une page d’assistance dédiée, la firme explique ceci à ses utilisateurs :

“Si vous utilisez Messenger comme application de messagerie par défaut pour les textos sur votre appareil Android, veuillez noter que vous ne pourrez plus utiliser Messenger pour envoyer des textos et recevoir ceux envoyés par votre réseau mobile après la mise à jour de l’application à partir du 28 septembre 2023. Vous pourrez toujours envoyer et recevoir des textos via votre réseau mobile et accéder à votre historique de textos via la nouvelle application de messagerie par défaut de votre téléphone. Si vous ne choisissez pas votre nouvelle application de messagerie par défaut, vos textos seront déplacés dans l’application de messagerie par défaut de votre téléphone, comme l’application Android Messages, par exemple.”

Cette fin de support n’est pas plus expliquée que cela par Meta, le géant américain n’ayant jamais exposé le nombre d’utilisateurs de cette fonctionnalité. A noter cependant, Messenger n’est pas compatible avec le RCS, nouveau standard de messagerie. Cela a pu jouer dans la balance.

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox