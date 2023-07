Les internautes se lâchent sur les réseaux : comment être tranquille au boulot incognito avec Free Mobile, laissez le CM de Free tranquille !

Aficionados de Twitter ou plutôt de X, les opérateurs français ou acteurs du numérique postent plus vite que leur ombre sur le réseau social. Et les internautes leur rendent bien ! Entre humour, désespoir et parfois satisfaction, voici un zeste du meilleur et du pire des pots qui ont déferlé sur le réseau social d’Elon Musk la semaine dernière.

Avec la nouvelle enveloppe data à l’étranger proposée par Free Mobile sur son forfait à 19.99€, pourquoi ne pas prolonger ses vacances avec du télétravail facile ? Un peu d’artifices et le patron n’y verra que du feu !

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Elyse (@elysemirotoff)

Entre critiques envers Free et attaques personnelles, le Community Manager de Free a le dos large. Mais attention, il y’a un point sensible à ne pas aborder, et en général, on ne se moque pas du physique !



Les annonces de Xavier Niel font souvent mouche, au point que certains promettent déjà de se réabonner !



xavier mon tonton d’amour attend seulement que l’iphone 15 sort je reviens dans ton camps avec plaisir https://t.co/2xq0F81Zpg — @____deftones🇹🇷 (@CrousMetz) July 25, 2023

Xavier Niel n’est pas en reste de bonnes formules pour présenter l’enrichissement du forfait Free, même si parfois une simple image parle plus que 1000 mots !



Ok on ajoute le Sénégal. Mafé ne rimera plus avec 300e de hors-forfait — Xavier Niel (@Xavier75) July 25, 2023

Avec le changement de Twitter en X, certains sont en train de vivre un véritable drame… L’icône et le nom de l’application sont en train de changer, mettant fin au règne de l’oiseau bleu.



POURQUOI J’AI LE X IL EST OÙ L’OISEAU BLEU NAAANNN pic.twitter.com/Wk3o9oos6a — Regla 🇬🇧 (@rebeuinsociable) July 30, 2023

j’me réveille j’vois j’ai le X j’ai cru que c’était un truc de cul ptn pic.twitter.com/6FqySWj3E5 — 𝐾𝑢𝑦𝑒𝑛 🕊️ (@Meknesia33k) July 30, 2023

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox