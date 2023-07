Box TV, ordinateurs, antennes… l’Arcep veut analyser de nouvelles données pour un numérique plus vert

Depuis 2020, l’Arcep cherche à étudier l’impact du numérique sur l’environnement en récoltant de nombreuses données et entend peaufiner ses enquêtes annuelles.

L’empreinte du numérique sur l’environnement est indéniable et si d’autres secteurs polluent davantage, comment faire en sorte que nos usages soient moins énergivores ? A travers ses enquêtes annuelles “Pour un numérique soutenable”, l’Arcep veut ainsi adresser des pistes de réflexions en analysant de nombreux indicateurs et entend améliorer encore la précision de ses études.

Le régulateur des télécoms ouvre ainsi une consultation publique dans le but d’enrichir sa collecte de données. Notamment, le projet prévoit d’élargir sa collecte de données aux équipementiers de réseaux mobiles, en se concentrant sur les principaux types d’appareils constituant un site mobile. Le but étant d’évaluer les émissions de gaz à effet de serre associées et les volumes de terres rares et métaux précieux utilisés pour leur fabrication.

L’empreinte environnementale des ordinateurs fixes serait également évaluée et certains indicateurs déjà collectés auprès des opérateurs de centres de données en prenant en compte la consommation d’électricité ou la consommation d’eau. Enfin, la distribution des box et décodeurs TV reconditionnés serait davantage suivie pour apprécier l’influence du reconditionnement sur la durée d’utilisation de ces équipements.

