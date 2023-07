L’info du jour en vidéo: Qui de Free, Orange, Bouygues Télécom ou SFR offre les meilleurs débits en 5G ?

Univers Freebox a lancé depuis ce mois de juillet et durant tout l’été, un nouveau format vidéo pour ne pas louper le fait d’actualité du jour chez Free ou dans le monde des télécoms.

En une minute chrono, l’équipe d’Univers Freebox passera en revue tout l’été et ce quotidiennement du lundi au vendredi, l’information à retenir du moment ou de la journée. Parmi les thématiques traitées, l’actualité brûlante de Free, Orange, SFR et Bouygues Telecom mais aussi du monde de l’audiovisuel en règle générale. Ce format prend la forme de vidéos courtes et illustrées pensées pour les réseaux sociaux, à savoir Twitter, TikTok, Instagram mais aussi Youtube (Shorts).

Dans cette nouvelle vidéo, nous vous proposons de découvrir quel opérateur propose les meilleurs débits en 5G et plus globalement, les meilleures performances chez Free, Orange, Bouygues Télécom et SFR.

