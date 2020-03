Cdiscount Mobile dégaine une nouvelle offre très limitée dans le temps : 200 Go pour 9.99€/mois

Cdiscount Mobile a lancé une nouvelle série limitée pour les gros consommateurs de data : elle propose 200 Go pour 9.99€/mois.

Le MVNO propose jusqu’au 16 mars une nouvelle offre avec une énorme enveloppe de data, pour 9.99€/mois durant les douze premier mois, sans engagement. Une fois la période promotionnelle passée, il faudra compter 24.99€/mois. Lors de la commande, il faudra compter 10€ supplémentaires pour la carte SIM.

Cette promotion dans le cadre de l’opération “Les jours imbattables” propose donc appels, SMS/MMS illimités, avec 200 Go utilisables en 4G. A l’international, les abonnés disposeront d’une enveloppe de 5Go et des appels, SMS et MMS illimités en Europe et dans es DOM.