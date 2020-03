Nouveau format Vidéo Univers Freebox : 5 objets cultes lancés par Free et que vous ne pouvez plus vous procurer

Nous inaugurons ce soir un nouveau format de vidéo qui va rappeler des souvenirs aux plus anciens d’entre vous et certainement étonner les plus jeunes.

Pour ce premier épisode, nous vous proposons de retrouver 5 objets cultes lancés par Free au cours de ses 21 années d’existence. Nous nous intéressons à des équipement siglés Free mais qui ne sont plus commercialisés par l’opérateur. En dehors des sites de petites annonces il est donc impossible de se les procurer. La plupart sont de toutes façons obsolètes.

Découvrez en vidéo ces 5 objets cultes lancés Free et qui font maintenant partie du musée Free

Pour ne rater aucune de nos vidéos, vous pouvez vous abonner à la chaîne YouTube d’Univers Freebox