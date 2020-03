L’offre spéciale Freebox Révolution + TV by Canal à 9,99€/mois ne sera pas prolongée, il ne reste plus que quelques heures pour en profiter

Fin février Free a lancé une offre spéciale Freebox Révolution avec TV by Canal pour 9.99€ par mois pendant sur Veepee. Celle-ci se termine dans peu de temps puisque Free nous confirme qu’elle ne sera pas prolongée

Si cette offre promotionnelle a plusieurs fois été prolongée, mais elle se terminera demain vendredi à 6h00, a indiqué Free interrogé par Univers Freebox. Il vous reste donc encore quelques heures pour bénéficier de cette vente privée “Forfait Freebox Révolution avec TV by Canal,” à 9,99€/mois pendant 1 an dans la limite de 12 mensualités au tarif promotionnel, puis 39,99€/mois. L’engagement est de 12 mois et l’offre est valable pour toute souscription sous réserve d’éligibilité, hors prestations tarifées à l’acte ou optionnelles, hors cas de construction de ligne, réservée aux membres de Veepee.fr.

Description de l’offre Freebox Révolution avec TV by Canal

1/ Internet

Fibre FTTH, ADSL 2+ ou VDSL2 selon l’éligibilité de la ligne

Possibilité de migrer de l’ADSL vers la Fibre selon l’éligibilité de la ligne à la Fibre et sous réserve du raccordement effectif du domicile de l’abonné

Accès Internet sans fil en déplacement grâce aux hotspots du réseau communautaire Free WiFi



2/ La téléphonie

Appels illimités vers les fixes de plus de 110 destinations dont la France Métropolitaine, les DOM et les pays de l’Union Européenne

Appels illimités vers les mobiles en France Métropolitaine et DOM

Mise à disposition de la boucle locale dédiée

Portabilité gratuite de votre numéro de téléphone (ce service proposé sans supplément vous permet de continuer à recevoir les appels émis vers votre ancien numéro)

Services de messagerie unifiée



3/ La TV numérique

Freebox TV : plus de 220 chaines incluses dont 100 en HD / magnétoscope numérique (enregistrement immédiat / différé / à distance des programmes TV et contrôle du direct) / service Freebox Replay(4), guide des programmes, radio

TV by CANAL : 60 chaînes supplémentaires incluses

Accès à l’application myCANAL

Lecteur Blu-ray™ et serveur domestique de 250 Go intégrés



Conditions pour bénéficier de l’offre Veepee Freebox Révolution à 9,99€/mois

• Situés en zone dégroupée (ADSL ou VDSL) ou fibrée (uniquement sur les zones de déploiement de la fibre optique et sous réserve de raccordement de votre domicile)

• Éligibles au service de télévision

• Disposant d’une ligne téléphonique active ou inactive

• Non abonnés d’une offre fixe de Free dans les 30 jours qui précèdent cette souscription. A défaut, des frais de réactivation de 100€ et un passage immédiat au Forfait Freebox Révolution avec TV by CANAL à 39,99€/mois seront appliqués à l’abonné.



– Jusqu’à 100€ remboursés sur vos frais de résiliation et les mois d’abonnement restant à échoir, facturés par votre ancien opérateur.

Engagement de 12 mois (en cas de résiliation avant la fin de la période d’engagement : paiement des mois restants dus au tarif plein de 39,99€).



Frais de mise en service : 49€

Frais de résiliation : 49€