Le saviez-vous : Free offre à tous ses abonnés mobile une connexion automatique à des millions de points d’accès WiFi

Vous souhaitez économiser la data avec forfait Free Mobile dans la rue ou envoyer un mail alors que vous n’avez pas de réseau ? C’est possible avec le FreeWiFi_Secure.

Grâce à plusieurs millions de hotspots WiFi Free, le réseau FreeWiFi_Secure offre un accès Internet nomade illimité et automatique en France métropolitaine. Gratuit, ce service est inclus dans tous les forfaits Free Mobile.

Son avantage est d’être entièrement sécurisé et de permettre une connexion à Internet sans toucher le volume de data inclus dans son offre mobile Free. Personne ne dira le contraire, le forfait à 2€ manque de données (50 Mo) pour ceux qui n’on pas opté pour le booster 5G Go à 2,99€/mois en plus. Un peu de navigation sur le web, quelques e-mails, une ou deux mises à jours et c’est fini. Il s’agit d’une enveloppe data d’appoint avec laquelle les abonnés peuvent vite se retrouver à 10 euros de hors-forfait ou plus.

Pour eux, le Free WiFi_Secure se présente comme une solution de dépannage. Ce réseau communautaire utilise le réseau Wi-Fi des abonnés Freebox ayant accepté d’en faire partie en activant une option sur leur Espace abonné. Il suffit ensuite de repérer le réseau en question dans ceux détectés par le smartphone équipé d’une carte SIM Free. La ligne Free Mobile étant détectée, aucun mot de passe ne sera demandé. En revanche, le débit sera largement bridé. Son intérêt est de permettre encore aujourd’hui un accès Internet nomade automatique. Utile lorsque que vous ne captez pas la 4G pour n’importe quelle raison.

Sur le fixe, le mythique réseau Free WiFi, lancé en 2009, a quant à lui tiré sa révérence pour les abonnés Freebox en février 2021, la faute à l’explosion de la 4G partout sur le territoire. Le FreeWifi_Secure a pour sa part continué l’aventure.

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox