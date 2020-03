Tuto vidéo Univers Freebox : les solutions pour regarder les chaînes de la Freebox sur smartphone, tablette, PC et même à l’extérieur

Toutes les semaines, Univers Freebox vous propose des tutoriels et des astuces pour découvrir comment utiliser tous les services de votre Freebox ou de Free Mobile.

Aujourd’hui, nous allons allons vous donner toutes les solution pour pouvoir regarder les chaînes TV de votre Freebox sur d’autres supports comme les smartphones, les tablettes ou sur votre ordinateur. Free autorise 2 flux TV simultanés (en plus des flux TNT si vous avez connecté votre Freebox à la prise antenne), il est donc possible de visualiser 2 chaînes différentes en même temps : par exemple une chaîne sur la TV au salon et un autre chaîne au lit, sur votre tablette.

On vous explique tout cela en vidéo :

Pour réaliser ce tutoriel nous avons utilisé les applications et services disponibles via ces liens :

Freebox OS : http://mafreebox.freebox.fr/

ADSL TV : https://www.adsltv.org/

Multiposte sur Freebox : https://play.google.com/store/apps/details ?id=com.leonid.freeboxtv&hl=fr

Pour ne rater aucune de nos vidéos, vous pouvez vous abonner à la chaîne YouTube d’Univers Freebox