5G : SFR sur la ligne de départ avec Sébastien Loeb comme pilote

À quelques encablures des premières offres commerciales 5G, l’opérateur SFR y va d’un spot publicitaire pour communiquer sur cette nouvelle technologie et ses atouts.

La 5G, dont on attend les premières offres commerciales durant l’été 2020, promet des débits en hausse et une latence moindre. Elle doit également permettre d’accompagner la multiplication des objets connectés. C’est sur trois aspects que communique l’opérateur au carré rouge à travers une publicité vidéo.

On y voit en effet le champion de rallye Sébastien Loeb piloter un bolide depuis un smartphone grâce à la 5G. Son talent de pilote et la réactivité de la 5G lui permettent ainsi d’éviter les obstacles, dont d’énormes ballons en train de rebondir, des barrières en mouvement et enfin un mur de drones à la Space Invaders. Ces drones sont d’ailleurs pilotés depuis un même écran, grâce à la 5G.