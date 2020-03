Totalement fibrés : Free à fond sur la fibre, une offre Freebox TV à améliorer ? Nouvelle chaîne gratuite, etc.

Nouveau numéro de « Totalement Fibrés », notre magazine YouTube hebdomadaire, réalisé dans les conditions du direct, sans montage et diffusé immédiatement (le temps d’uploader), afin d’être au plus proche de l’actualité.

Pour ce nouveau numéro, nous faisons le bilan du déploiement fibre, en particulier Free, qui accélère et propose un nouvel outil. Nous nous interrogeons sur les contenus audiovisuels proposés par la Freebox, Free annonce vouloir les améliorer, on fait le point sur ce qu’il manque. Et vous retrouverez aussi toute l’actu Free de la semaine et toutes nos rubriques habituelles. En prime, nous vous proposons un concours pour gagner des goodies Free, pour cela il faut être parmi les 10 premiers à poster un commentaire sur YouTube avec votre pseudo Freezone (afin que l’on puisse vous recontacter)

Bon visionnage !

