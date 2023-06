Arnaques par SMS : “c’est vieux comme Internet” mais la pratique “explose”

Le hameçonnage (ou “phishing”) est de plus en plus répandu en France depuis ces trois dernières années, selon Cybermalveillance.gouv.fr.

Les mails et SMS frauduleux se multiplient et représentaient en 2022 38% des demandes d’assistance sur la plateforme Cybermalveillance.gouv.fr, créée par l’ANSSI et le ministère de l’Intérieur. Son directeur général, Jérôme Notin, explique par ailleurs que le hameçonnage par SMS est de plus en utilisé.

Le hameçonnage peut prendre bien des formes, mais les arnaques les plus fréquentes et de loin concernaient de fausses infractions pédopornographiques, suivis de message d’un faux support technique et d’escroqueries autour de la livraison de colis.

L’arnaque par SMS, aussi nommée Smishing, a toute les caractéristiques d’un message envoyé par une société ou une administration de confiance. Il peut se faire passer pour l’assurance maladie, pour l’Agence nationale de traitement automatisé des infractions… La méthode reste la même : pousser à cliquer sur un lien pour n’importe quelle raison, souvent “urgente”. Le but est généralement de récupérer des données, qu’elles soient personnelles ou bancaires. Même dans le cas d’une arnaque poussant à débourser 35€, cette dépense n’est pas le réel objectif explique Jérôme Notin. Le but des pirates et de “récupérer les données bancaires, et derrière, de faire des appels en tant que faux conseiller bancaire et voler des dizaines de milliers d’euros. Nous pensons qu’il s’agit de la principale raison pour laquelle ils collectent ces données-là. Ils peuvent également revendre les numéros de carte à des tiers”.

Si des mesures les gênant existent, comme la mise en place de l’authentification forte lors d’un paiement, les arnaqueurs arrivent cependant à les contourner. C’est pour cela qu’il faut rester attentif, le gouvernement a récemment publié une liste de bons gestes à suivre en cas de message douteux.

Source : France 3 Régions

