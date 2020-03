Musique en ligne : Spotify lance en France son offre Premium Duo pour les couples

Spotify complète sa gamme d’offres payantes disponibles en France. Le géant du streaming propose en effet une formule pensée pour les couples.

Aux côtés des formules payantes “Individuel”, “Famille” et “Étudiant” à 9,99, 14,99 et 4,99 euros par mois respectivement, Spotify propose désormais une formule baptisée Duo et destinée à deux personnes vivant sous le même toit. Elle revient à 12,99 euros par mois, après un premier mois d’essai gratuit.

Comme le nom le laisse entendre, le géant du streaming musical s’adresse aux couples. À l’instar des autres formules Premium de Spotify, elle permet de se débarrasser de la publicité et d’écouter la musique hors ligne. Celle-ci prévoit également “Duo Mix, “une playlist pour deux, régulièrement mise à jour avec des titres que vous aimez”.