Freebox – Espace Abonné : l’application officielle corrige des bugs sur iOS

Les bugs rencontrés dans la section dédiée à Free Proxi ont été corrigés dans l’application de gestion de compte Freebox.

Lancée en septembre 2022 par Free, l’application Freebox – Espace Abonné permet aux clients Freebox de gérer à tout moment leurs factures depuis leur smartphone à la fois sur Android et iOS, mais aussi de vérifier et modifier leurs informations personnelles, ou encore d’accéder au suivi de leurs commandes, de mettre à jour les coordonnées bancaires ou encore de profiter des articles de l’assistance et de Free Proxi.

Dans une nouvelle mise à jour 1.1.20, les développeurs annoncent avoir corrigé des bugs dans l’espace dédié au service d’assistance de proximité de Free lequel est dédié aux abonnés éligibles en fonction de leur localisation. Depuis février, il est possible de prendre un rendez-vous avec un technicien dans l’écran de conversation avec un conseiller de proximité.

Par ailleurs, le bug d’affichage de la barre de navigation de l’application pour les utilisateurs iOS 15 est désormais de l’histoire ancienne pour les abonnés Freebox concernés.

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox