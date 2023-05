Google affirme que les players Freebox, Bbox et SFR sous Android TV sont sécurisés

Alors qu’un scandale commençait à agiter le milieu des appareils Android TV, Google vient clarifier la situation et invite les utilisateurs à faire confiance à ses partenaires.

La semaine dernière, des chercheurs ont alerté sur la présence de logiciels malveillants déjà installés dans le code de plusieurs appareils Android TV. Ces derniers, souvent peu coûteux et vendus par des plateformes connues comme Amazon, étaient envahis de “malwares”, capables d’afficher des publicités directement en arrière-plan. Le but étant de générer beaucoup de revenus publicitaires. De plus, ces maliciels permettaient également d’utiliser les appareils concernés dans le cadre d’attaques informatiques.

Des problèmes qui venaient directement sur des boîtiers à peine sortis de l’usine. Le géant américain, concerné par ces pratiques de par l’implication de son OS, a publié une clarification de la situation. Il explique tout d’abord que les fabricants impliqués utilisaient la version open source d’Android et non pas celle encadrée par Google. “Nous avons récemment reçu des questions concernant les boîtiers TV construits avec Android Open Source Project et commercialisés pour apparaître comme des appareils Android TV OS. Certains d’entre eux peuvent également être livrés avec des applications Google et le Play Store qui ne sont pas sous licence de Google, ce qui signifie que ces appareils ne sont pas certifiés Play Protect” explique Google.

Afin d’éviter des situations où vous achèteriez un appareil vérolé, Google invite ainsi à visiter directement la liste officielle des partenaires du géant. Parmi les noms associés, on trouve bien sûr Free avec ses Freebox mini 4K et Pop, mais aussi Bouygues Telecom et SFR. Il invite également les détenteurs d’appareils à vérifier s’ils bénéficient bien du programme de sécurité “Play Protect” en suivant ces étapes simples :

Ouvrez l’application Google Play Store . En haut à droite, appuyez sur l’icône de profil. Appuyez sur Play Protect . Sous “Certification Play Protect”, découvrez si votre appareil est certifié Play Protect.

“Si votre appareil n’est pas certifié Play Protect, Google n’a pas d’enregistrement des résultats des tests de sécurité et de compatibilité. Si votre appareil n’est pas certifié Play Protect, nous vous recommandons de contacter le fabricant de votre appareil et de demander un appareil entièrement testé et certifié Play Protect. ” précise Google.

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox