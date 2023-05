Les internautes se lâchent sur les réseaux : “Merci Free pour le câble de 20 cm”, Sosh prêt à dégainer une offre 5G ?

Aficionados de Twitter, les opérateurs français ou acteurs du numérique postent plus vite que leur ombre sur le réseau social. Et les internautes leur rendent bien ! Entre humour, désespoir et parfois satisfaction, voici un zeste du meilleur et du pire des tweets qui ont déferlé sur l’oiseau bleu la semaine dernière.

Ne pas permettre à ses abonnés Révolution et mini 4K de migrer vers la Freebox Delta avec Player Pop, Free déçoit. A moins qu’il souhaite simplement écouler ses stocks de players Devialet puisque l’Apple TV 4K est temporairement indisponible aussi.

On le sait, Sosh proposera un jour un forfait 5G mais quand ? Selon ce Twittos, cela pourrait être cette semaine. Un salarié du siège social d’Orange aurait vendu la mèche, à prendre avec des pincettes.

On me dit dans l’oreillette que @Sosh_fr va sortir la 5G semaine prochaine 👀 — Gabriel 👨🏻‍💻 (@GabDu77_) May 27, 2023

Zen, le liveshow populaire et comique sur Twitch aime susciter le malaise tout en légèreté tous les lundis. Hier, Free était au centre de l’attention. L’opérateur a comme à son habitude répondu avec l’humour qu’on lui connaît.

Merci Free pour le câble de 20cm pic.twitter.com/dkMfyXTdNr — Zen (@ZenEmission) May 29, 2023

Freenautes, si vous emmenez votre Freebox avec vous à l’étranger, elle ne fonctionnera pas. Free Proxi ne pourra pas vous aider, la proximité a des limites !

Orange installe la fibre 10 Gbits/s au sommet du Puy-de-Dôme en amont du Tour de France. Tour sera prêt pour la retransmission de l’arrivée de l’étape le 09 juillet. Le réseau mobile sera lieu aussi dimensionné.

Le @LeTour , ça se prépare très tôt.

Ici, au sommet du Puy-de-Dôme, on s'organise pour la retransmission de cette arrivée du 09 juillet en amenant la #Fibre.

Mais les conditions ne sont pas tout à fait "estivales" ❄️ 🥶

Heureusement, nos techniciens sont résistants 😀#TDF2023 pic.twitter.com/SjgGJjsiFp — Orange Auv-Rh-Alpes (@OrangeAuRA) May 30, 2023

