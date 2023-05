Freebox V9 : vous dites oui à Android TV

Préférez-vous Android TV ou une interface maison de Free ? A cette question 58% des participants à notre dernier sondage penchent pour l’OS de Google.

Les deux dernières Freebox lancées par Free ont fait un choix radicalement différent pour leurs décodeurs : le player Pop tourne sous Android TV, alors que le Player Devialet de la Freebox Delta intègre une interface développée directement par Free.

Attendue cette année mais la Freebox V9 n’a encore rien révélé de son potentiel s. Alors que Free a déjà évoqué plusieurs fois sa prochaine génération de box,, le mystère reste entier autour de son nom, son prix, et ses caractéristiques techniques.

S’il a annoncé sa volonté de proposer une nouvelle fois un player physique, le FAI n’a rien dévoilé sur l’OS qui sera utilisé. Android TV ou un système maison. Chaque solution a ses avantages et ses inconvénients, on pourrait citer le magasin d’application très développé pour l’OS de Google quand Free a par contre un contrôle total sur ses interfaces, sans intermédiaire. Mais du point de vue de l’utilisateur, qu’en est-il ? Univers Freebox vous ainsi posé la question le 4 mai dernier afin de connaître votre préférence. Sur les 5275 votants, 58% préfèrent l’OS de Google. En face, 42% opteraient davantage pour une interface made in Free. La stratégie de l’opérateur est développer au maximum Oqee, sur le plus grand nombre e support possible. La Freebox V9 ne devrait pas déroger à la règle, bien que cette interface maison puisse tourner sur un autre système que celui de Google.

