Free et Netflix lancent un nouveau jeu concours réservé aux abonnés Freebox

À l’occasion du lancement de la deuxième saison de “Nouvelle école”, Free vous permet de gagner une place lors d’un événement dédié.

Vous avez peut-être entendu parler de la série télé-crochet du moment lancée par Netflix l’année dernière : Nouvelle école ? Dans cette compétition, des artistes rap s’affrontent dans plusieurs épreuves et sont jugés par des artistes reconnus du milieu : Niska, SCH et Shay. Un concert est prévu pour célébrer le lancement récent la deuxième saison sur Netflix.

Cette “Célébration party” aura lieu le 31 mai à Paris à 20 h 30. Free est partenaire de la soirée et vous propose ainsi d’essayer de gagner 2 places pour assister à des showcases en direct et des DJ Sets, le tout en présence des jurys de l’émission. À noter, il est indiqué dans les conditions légales du concours que vous devez être titulaire d’un abonnement Freebox et être majeur pour avoir une chance de gagner.

Pour y participer, il suffit de se rendre à cette adresse et de répondre à la question : quel est votre artiste préféré de la saison 2 ? Saisissez ensuite votre nom, prénom et adresse mail ainsi que votre date de naissance et votre département pour tenter votre chance. Si vous êtes tiré au sort, vous recevrez alors un mail pour vous donner la marche à suivre.

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox