Free tease l’ouverture d’une nouvelle boutique, le message est-il clair ?

Le réseau de distribution de Free continue de se constituer, avec une ouverture prochaine dans une commune… Mais laquelle ?

Comme à son habitude, l’opérateur de Xavier Niel dévoile une nouvelle énigme pour préparer au lancement d’une nouvelle boutique.

Cette fois l’énigme reprend l’interface de Whatsapp, comme si on échangeait avec l’assistance Free directement sur ce service de messagerie. Après son perpétuel “bientôt”, ce sont donc trois émojis qui sont affichés : “A”, “B” et une ville de nuit. Quelle ville pourrait correspondre ?

Avec l’ouverture récente d’une nouvelle boutique à Mulhouse, la deuxième dans cette ville, Free compte désormais 198 Free Center, des inaugurations sont encore prévues à Tourcoing, Claye-Souilly et Orange. Les espaces de conseils et de vente de l’opérateur les plus proches sont jusqu’à présent à retrouver à Villeneuve D’ascq et Lille. L’objectif est d’assurer quatre missions convergentes, à savoir “le recrutement de nouveaux abonnés ou la conversion d’abonnés fixes existants vers le mobile et réciproquement, communiquer sur la marque Free, la vente et location d’équipement et assurer une mission de Service Après-Vente auprès des abonnés existants”, indique l’opérateur.

