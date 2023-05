Vous souhaitez souscrire un nouveau forfait mobile ? Voici les meilleures offres du moment

Petit ou grand consommateur d’internet mobile, à la recherche du meilleur tarif, trouver le forfait idéal n’est pas si facile.

Univers Freebox fait le tour pour vous des forfaits mobiles du moment, chez les opérateurs et leurs marques low cost, ainsi que les MVNO. En fonction de vos besoins et du budget que vous souhaitez mettre, ce comparatif vous aidera surement dans votre quête du forfait qu’il vous faut.

Pour les grands consommateurs d’internet mobile

Du côté de Red by SFR et B&You, vous trouverez des forfaits 200 Go pour 17,99 euros par mois. Avec appels, SMS et MMS illimités, la data à l’étranger sera sensiblement la même avec 24 Go pour le premier et 25 Go pour le second. Petite différence pour Red by SFR qui permettra d’accéder à la 5G en déboursant 3 euros de plus par mois.

Pour ceux qui souhaiteraient bénéficier du réseau mobile d’Orange, Sosh propose un forfait 130 Go pour 15,99 euros par mois. Avec appels et SMS/MMS illimités et une enveloppe en roaming à l’étranger de 20 Go.

À titre de comparaison, il y a le forfait Free 5G offrant 210 Go d’internet pour 19,99 euros par mois. D’ailleurs ce prix est bloqué jusqu’en 2027. Ce forfait inclut les appels, SMS/MMS illimités et 25 Go d’internet à l’étranger dans plus de 70 destinations.

Pour finir, NRJ Mobile et Cdiscount proposent un forfait 5G proposant 150 Go de data mobile pour 12,99 euros par mois. Avec appels, SMS et MMS illimités. Concernant l’enveloppe data en roaming, le premier propose 21 Go quand l’autre proposera 19 Go en Europe et DOM.

Pour ceux qui ont un plus petit budget ou consomment peu d’internet mobile

B&You propose deux forfaits à moins de 10 euros par mois. Le premier offre 5 Go d’internet pour 4,99 euros par mois avec appels et SMS/MMS illimités et 5 Go en Europe et DOM. L’autre forfait permet d’accéder à 40 Go d’internet pour 9,99 euros par mois avec appels, SMS et MMS illimités ainsi que 14 Go utilisable en Europe et DOM.

Chez Red by SFR, vous pourrez bénéficier d’un forfait 20 Go pour 7,99 euros par mois avec appels, SMS et MMS illimités et une enveloppe data en roaming de 10 Go. Avec ce forfait il sera également possible d’obtenir la compatibilité 5G en déboursant 3 euros de plus par mois.

Pour sa part, NRJ Mobile propose également deux forfaits sous la barre des 10 euros par mois avec un forfait 100 Go à 9,99 euros par mois et un forfait 30 Go à 6,99 euros par mois. Évidemment,

les deux proposent les appels, SMS et MMS illimités et propose respectivement 10 Go et 8 Go de data en Europe et DOM.

Cdiscount Mobile n’est pas en reste avec un forfait 70 Go à 8,99 euros par mois et un autre proposant 20 Go au prix de 5,99 euros par mois. Les deux forfaits incluent les appels, SMS et MMS illimités avec 12 Go d’internet en roaming pour le premier et 10 Go pour le second.

