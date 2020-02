Smartphones : l’Europe voudrait des batteries plus faciles à changer

L’Europe s’occupe d’un autre dossier concernant les smartphones. En plus du chargeur universel, elle veut des batteries faciles à remplacer par l’utilisateur.

Avec des smartphones de plus en plus fins et toujours plus hermétiques, l’époque où l’utilisateur pouvait changer lui-même la batterie de son terminal mobile semble bien lointaine.

Il existe bien quelques smartphones dont le dos peut être retiré sans outil et dont la batterie est amovible, à l’image des Samsung Galaxy Xcover 4S, Moto E6 Plus et Nokia 1 Plus que nous avons testés, mais ils ne sont pas la majorité. Remplacer la batterie d’un smartphone n’est pas une procédure accessible au plus grand nombre.

Selon le quotidien économique finlandais Het Financieele Dagblad, un projet de loi serait en préparation en vue d’imposer aux constructeurs de smartphones de simplifier le remplacement des batteries par l’utilisateur, afin notamment d’allonger la durée de vie des appareils et de limiter la quantité de déchets électroniques. Faisant toujours l’objet de quelques ajustements, il pourrait être présenté vers la mi-mars.

Rappelons que l’Europe se penche sur un autre dossier concernant les smartphones. Après l’approche basée sur le volontariat, l’heure est désormais aux mesures contraignantes pour arriver au chargeur de smartphone universel.

Source : Frandroid