Orange explique la modernisation de la téléphonie fixe

Malgré l’avènement de la téléphonie fixe en IP, la téléphonie fixe en RTC existe encore. Mais plus pour longtemps, comme l’indique Orange dans une vidéo, où il rappelle d’ailleurs le calendrier d’extinction du RTC.

Au travers d’une vidéo, Orange revient sur la modernisation de la téléphonie fixe qui bascule progressivement du RTC vers l’IP, avec pour but de proposer plus de débit et une meilleure qualité de service. La modernisation concerne aussi bien les particuliers qui l’utilisent pour leurs appels voix, que les professionnels qui l’utilisent pour les appels voix, le fax, les terminaux de paiement ou la télésurveillance.

Orange rappelle au passage le calendrier pour mettre fin au RTC (Réseau Téléphonique Commuté) en Métropole, mais également dans les Départements et Régions d’Outre-Mer, invitant ainsi les utilisateurs à s’orienter vers les solutions IP (Internet Protocol). Dès fin 2023 sera ainsi lancée la fermeture progressive des lignes sur technologie RTC. L’arrêt des ouvertures de nouvelles lignes fixes RTC remonte au 15 novembre 2018 en Métropole. Elle sera effective le 15 novembre 2020 dans les Départements et Régions d’Outre-Mer. L’opérateur rappelle enfin que les services IP sont disponibles sur le cuivre et la fibre optique.