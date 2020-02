Samsung tient à rassurer les utilisateurs de ses smartphones Galaxy concernant une notification

Samsung a voulu rassurer les utilisateurs suite à la réception d’une notification un peu austère. Rien de grave, selon la firme sud-coréenne.

Certains propriétaires d’un smartphone Samsung ont pu être surpris par la réception, ce jeudi matin, d’une notification indiquant “Traçage du mobile 1”. Le constructeur sud-coréen n’a pas tardé à communiquer pour rassurer les utilisateurs concernés. Il n’a pas précisé en revanche le nombre de personnes ayant reçu la notification.

“Une notification intitulée “Traçage du mobile 1″ est apparue sur certains appareils Galaxy. Ce message a été envoyé par erreur et nous tenons à assurer tous nos utilisateurs que cela n’aura aucune conséquence sur le fonctionnement de vos appareils”, a-t-il indiqué sur les réseaux sociaux. Et d’ajouter : “Samsung s’excuse pour la gêne occasionnée et fait tout son possible pour éviter que cette situation ne se reproduise”.

Vous avez deux heures. ⋚️ pic.twitter.com/QQbXfNhQoD Samsung FR (@SamsungFR) February 20, 2020

Cette notification provient en fait de la fonction “Traçage du mobile” propre aux smartphones Samsung et équivalent au “Localiser mon iPhone” chez Apple. Elle permet de localiser un smartphone perdu ou volé. Le 1 affiché à la place du message habituel invitant à rapporter le smartphone ne signifie rien en particulier. Il s’agit en fait d’un test interne qui a mal fonctionné.

Source : LCI