Apple offre deux mois d’abonnement à son service de SVOD, même pour ceux l’ayant déjà testé

A l’occasion d’une nouvelle série événement, Apple lance une nouvelle opération séduction pour sa plateforme de SVOD.

De quoi découvrir la plateforme si vous n’êtes pas abonnés Canal+. En effet, si la firme de Cupertino a signé avec celle de Vivendi pour distribuer ses contenus directement aux abonnés Canal+, elle lance également une nouvelle campagne permettant de bénéficier de deux mois gratuits à l’abonnement.

Pour accéder à cette promotion, il suffit de se rendre sur cette page et de saisir son identifiant Apple. Selon les constatations de nos confrères d’iGen et les nôtres, cette page permet d’accéder à la gratuité même si vous avez déjà bénéficié d’une offre similaire auparavant. Une fois la période promotionnelle passée, vous repasserez à un tarif de 6.99€/mois. Il est cependant possible de se désabonner à tout moment de la plateforme depuis la rubrique “Abonnements” de l’App Store.

Les abonnés équipés d’un player Pop ou d’une Apple TV 4K pourront ainsi en bénéficier directement sur grand écran, mais aussi depuis leurs appareils mobiles grâce à l’application Apple TV.

