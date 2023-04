SVOD : les abonnements repartent à la hausse en France, Netflix est toujours le roi incontesté

L’Arcom et l’Arcep ont publié leur référentiel des usages numériques pour l’année 2022. Au sein des offres de vidéo à la demande par abonnement, Netflix continue de régner en maître dans l’Hexagone, malgré un marché toujours plus concurrentiel.

Premier arrivé, premier servi. Les plateformes de SVOD sont de plus en plus utilisées en France avec 9.4 millions d’utilisateurs quotidiens en France à la fin du deuxième semestre 2022 et Netflix se taille une grosse part du gâteau sur toutes les tranches d’âge.

“Après une période de stabilité du nombre moyen d’utilisateurs quotidiens de la VàDA entre le deuxième semestre 2021 et le premier semestre 2022, ce chiffre repart à la hausse au deuxième semestre 2022, représentant un taux de pénétration de 17,5 % des individus de 15 ans et plus” explique l’Arcom en se basant sur les données de Médiamétrie – Global Vidéo.

L’autorité a en effet accumulé plusieurs sources de données pour indiquer la part de marché des principaux services de SVOD en France, répartis entre différentes tranches d’âge. Pour l’ensemble de la population de plus de 15 ans, 60% du marché est détenu par Netflix à la fin de l’année, contre 13% pour Prime Video, 12% pour Disney+ et 10% pour les services Canal+.

Netflix est principalement représenté auprès des moins de 50 ans, mais une inflexion de sa consommation au profit de celle de Prime Video et de Disney+ apparaît au deuxième semestre de 2022 chez les 25–34 ans. Une part de marché assez stable donc avec la perte d’un point par rapport à 2021 pour le géant du streaming.



L’abonnement à ce type de service est principalement le fait des internautes de moins de 40 ans et appartenant aux catégories socio-professionnelles supérieures, mais sont répartis également entre les hommes et les femmes et entre les populations parisiennes et Française. Ainsi, un internaute sur deux est abonné ou a accès à une plateforme de SVOD.

