Free et OCS offrent aux abonnés Freebox le premier épisode de la dernière saison de Strike Back

.@OCSTV et Free vous offrent le 1er épisode de la 7ème saison de Strike Back !

Strike Back – Saison 7 en US +24 tous les samedi à 20h40 sur OCS Choc.

RDV sur L’AKTU Free :

=> Fbx Revolution, menu “Télévision” de la Home.

=> Fbx Delta, One et Mini 4K via “Aktu Free” de la Home. pic.twitter.com/G6sCuYMwKx

Free (@free) February 17, 2020