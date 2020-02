Télé Loisirs : l’app à utiliser comme télécommande virtuelle sur votre Freebox, se met à jour

L’application Télé Loisirs se met à jour sur iOS et continue d’améliorer l’expérience utilisateur.

Au-delà de retrouver le meilleur de vos programmes en vidéo et toutes les news ciné, séries et sport, l’app Télé Loisirs intègre également une télécommande virtuelle compatible Freebox et box des autres opérateurs. Récemment, une nouvelle mise à jour a été déployée sur iOS. Une nouvelle version pensée pour améliorer l’expérience utilisateur avec une kyrielle de corrections de bugs sur les versions iOS 13.3, mais aussi sur le widget en dark mode et sur les enregistrements.

Utile afin d’accéder au programme TV en direct, l’application permet aussi d’accéder au catalogue de vos services de SVOD favoris comme Amazon Prime Video ou Netflix. Idéal également pour personnaliser votre grille TV et optimiser de la mise en avant vos chaines préférées. Seul hic, la présence de publicité peut gêner certains utilisateurs mais “c’est grâce à elle que nous pouvons vous offrir un contenu gratuit “, se défendent les développeurs.

Pour rappel, Télé Loisirs a lancé en août 2019 son programme de bêta-test afin de faciliter le développement de l’application pour ses mises-à-jour destinées au grand public . Si vous souhaitez savoir comment s’inscrire à un programme de bêta d’une application sur le playstore ou sur iOS, Univers Freebox a réalisé un tutoriel pour vous guider.