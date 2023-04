Déploiement 4G : Free s’est bien défendu en mars, mais ses concurrents ne se laissent pas faire

L’ANFR vient de publier les chiffres de déploiement des réseaux mobiles 4G/3G au 1er avril.

A cette date, 63 618 sites 4G sont autorisés en France par l’ANFR. En métropole, 60 330 sites 4G sont autorisés, dont 55 472 sont en service. Les autorisations de sites 4G ont poursuivi leur progression sur le mois de mars : elles se sont accrues de 0,5 %. Les mises en service de sites 4G ont, quant à elles, augmenté de 0,5 %.

Durant le mois de mars, les opérateurs ont un peu augmenté la cadence en ce qui concerne le déploiement 4G. Et durant le mois passé, c’est Bouygues Télécom qui s’en sort le mieux en arrivant en tête avec 209 nouveaux sites 4G. Suit, Free avec 153 nouveaux sites, puis vient SFR avec 116 sites 4G supplémentaires et enfin Orange avec 75 sites 4G de plus. Free se rapproche ainsi de SFR en nombre de sites 4G, mais Bouygues Télécom a repris de l’avance ce mois-ci.

Le bilan des sites 4G mis en service en métropole s’établit comme suit :

Orange (29 103 sites, + 75 en mars 2023) ;

SFR (24 763 sites, + 116 sur la même période) ;

Bouygues Telecom (24 989 sites, + 209 sur la même période) ;

Free Mobile (24 258 sites, + 153 sur la même période).

Focus sur le déploiement 4G de Free

Au delà du déploiement de nouveaux sites 4G, Free a été un peu actif concernant les fréquences 1800 MHz avec seulement 111 antennes supplémentaires activées durant le mois dernier soit 19543 au total. Sur les fréquences 2100 MHz, que Free a commencé à déployer après ses concurrents, l’opérateur est beaucoup plus actif puisqu’il a mis en service 329 nouvelles antennes, pour un total de 6315.

Sur les fréquences 700MHz, dites en or, Free réalise un petit mois, avec 137 nouvelles antennes activées durant le mois dernier pour un total de 23748 antennes. Free utilise ses fréquences fétiche, les 700MHz, pour la 4G mais également pour déployer son réseau 5G. Ce déploiement massif de Free permet donc de proposer une couverture nationale dès le lancement de ses offres. Le débit sera par contre à peine plus élevé que pour la 4G

Variation du déploiement 4G au cours du mois de mars

Déploiement 3G : Free continue sur sa lancée

Outre la 4G, Free continue le déploiement de sites 3G, mais avec seulement 151 sites supplémentaires activés sur le mois de mars, pour un total de 24 40 sites 3G activés. Il est ainsi presque à égalité avec SFR.

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox