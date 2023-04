Univers Freebox se lance sur Onlyfans

Un compte dédié aux fans voulant soutenir activement l’équipe d’UF.

Après Twitter, Facebook, Instagram et prochainement Tik Tok, Univers Freebox veut être encore plus proche de sa communauté et ouvre un compte Onlyfans. Cette plateforme vous permet de nous soutenir financièrement pour que nous continuions à mettre à nu l’actualité de Free et des télécoms pour vous.

Parmi nos nombreux lecteurs chaque mois, nous savons qu’une partie de la communauté veut nous permettre d’aller toujours plus loin et de traiter des sujets de plus en plus en profondeur. En nous soutenant sur cette plateforme qui, comme son nom l’indique, est réservée aux plus grands fans d’Univers Freebox, vous bénéficierez de nombreux contenus exclusifs et jamais vus sur notre site web ou nos divers réseaux sociaux.

“Univers Freebox a toujours été un site communautaire visant à rapprocher tous ses membres. Notre compte Onlyfans permettra de consolider davantage cette relation.” Olivier Viaggi, directeur d’Univers Freebox

Les backstages s’ouvriront à vous, vous pourrez avoir un rapport privilégié avec notre équipe et échanger régulièrement avec elle. De plus, nous partagerons des photos et vidéos vous proposant l’actualité la plus chaude du moment. Pour 6.90€/mois, cet abonnement vous permettra également d’accéder à des articles en avant-première et des informations exclusives non-censurées.

“Difficile de cacher notre excitation derrière ce projet. Nous voulons vraiment nous mettre à fond dans cette plateforme et débordons d’énergie pour proposer à nos fans de découvrir des aspects d’Univers Freebox qu’ils n’ont encore jamais vus.” Maxime, rédacteur en chef d’Univers Freebox

Les revenus engendrés par ces abonnements nous permettrons d’élargir notre champ d’action, avec des moyens techniques plus développés en achetant de l’équipement de qualité pour proposer des contenus plus rapidement, plus efficacement et adaptés aux goûts de nos fans. D’autres contenus plus personnalisés seront également mis en vente sur la plateforme, à l’achat unique, pour ceux voulant repousser les limites de l’information.

Dans cette stratégie de diversifier ses canaux de diffusion, Univers Freebox prévoit également de changer de plateforme de streaming pour son émission hebdomadaire Totalement Fibrés. D’ici quelques semaines, elle sera diffusée exclusivement sur le site de streaming en direct Chatroulette, avec une rediffusion publiée sur YouTube quelques heures après.

