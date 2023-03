Free de nouveau touché par un acte de sabotage

Les réseaux télécoms sont les cibles d’actes malveillants et Free n’est pas épargné, comme le prouve un nouveau cas relayé par l’opérateur.

Une tendance en croissance, en particulier depuis le déploiement de la 5G. Les installations des opérateurs sont plus ou moins régulièrement prises pour cibles par des personnes aux mauvaises intentions ce qui entraîne la coupure du service pour les abonnés dans la zone, à plus ou moins grande échelle.

Hier, c’est un nouvel acte qui a déclenché une interruption de connexion dans la région d’Arcachon, en Nouvelle-Aquitaine. L’opérateur a pu repérer ce dysfonctionnement et avertir ses abonnés potentiellement touchés sur son compte twitter et a publié une information complémentaire ce matin sur Free 1337.

Ainsi, c’est une infrastructure située dans la commune de Barp, dans le département de la Gironde, qui a subi une section de câble de fibres optiques. Ce dernier connectant les noeuds de raccordement optique (NRO) mais aussi les NRA, des perturbations ont donc été observées par les abonnés fixe de l’opérateur. Une intervention est prévue ce matin même pour résoudre le problème.

Un acte de sabotage a été repéré dans la commune du Barp (33). Un câble de fibres optiques a été sectionné et une intervention est prévue ce matin. Merci pour votre patience. pic.twitter.com/AuzgGdhnXV — Free 1337 (@Free_1337) March 8, 2023

La recrudescence de ce type de sabotages a poussé la Fédération française des télécoms et Free à demander des mesures et des sanctions plus lourdes en avril 2022 du fait que “ces actes engendrent des conséquences préjudiciables pour la vie économique et sociale de notre pays. Ils peuvent impacter des milliers de citoyens et d’entreprises qui ne peuvent plus utiliser le réseau Internet et de téléphonie fixe. La multiplication des actes de vandalisme sur les réseaux, avec de lourdes conséquences potentielles notamment sur l’acheminement des communications d’urgence, et une gêne préjudiciable aux abonnés, dans leur vie au quotidien, appelle une réponse publique adaptée.” D’autant plus à l’heure où les infrastructures télécoms font l’objet de plans de déploiement avec des objectifs concrets et chiffrés pour les opérateurs avec le New Deal Mobile ou le plan France THD. Réparer ces infrastructures nécessite des moyens humains et cela entraîne de fait un ralentissement du déploiement.

Certains actes de sabotage visant des câbles plus importants ont également été observés ces dernières années, touchant plusieurs régions à travers l’Hexagone et nécessitant une intervention d’urgence des équipes des opérateurs. En 2021, le ministère de l’Intérieur annonçait avoir observé 174 équipements télécoms (antennes et câbles de fibre optique) touchés par ce type d’actes malveillants sur une durée d’un an.

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox