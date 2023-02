Nouvelles promos : Free Mobile cumule les baisses de tarifs, jusqu’à 300€, sur les smartphones très haut de gamme

L’opérateur de Xavier Niel applique plusieurs baisses de prix sur deux smartphones Samsung très haut de gamme dans sa boutique en ligne.

Free propose une promo temporaire sur deux modèle de Galaxy, les plus haut de gamme de sa boutique, que ce soit en achat comptant ou avec Free Flex, la formule de “crédit gratuit” lancée par Free, qui permet de bénéficier d’une large gamme de smartphones, en payant une petite chaque mois durant 24 mois, et en ayant la possibilité de le conserver à l’issue de cette période. S’ajoute en plus une offre de remboursement de 100€ sur ces deux modèles.

Le premier modèle concerné est le Galaxy Z Fold 4 qui bénéficie d’une remise immédiate de 200€, ainsi que de 100€ d’ODR avec Free Flex.

En achat comptant le prix est donc de 1599€ au lieu de 1779€

Avec Free Flex, une offre de remboursement de 100€ est appliqué en sus. Ainsi, sur une durée de 24 mois pour ce mobile, le premier paiement sera de 899€ € (au lieu de 1099€ sans remise) auxquels seront déduis 100€ d’ODR sur demande. Pui les 24 loyers suivants seront de 24,99€/mois. A l’issue des 24 mois, vous avez le choix entre restituer votre mobile ou l’acquérir en versant le montant de l’option d’achat de 100€. A défaut de choix, prorogation tacite du contrat pour des périodes successives d’un mois.

Le premier modèle concerné est le Galaxy Z Flip 4 qui bénéficie d’une remise immédiate de 110€, ainsi que de 100€ d’ODR avec Free Flex.

En achat comptant le prix est donc de 999€ au lieu de 1109€

Avec Free Flex, une offre de remboursement de 100€ est appliqué en sus. Ainsi, sur une durée de 24 mois pour ce mobile, le premier paiement sera de 289€ € (au lieu de 399€ sans remise) auxquels seront déduis 100€ d’ODR sur demande. Pui les 24 loyers suivants seront de 24,99€/mois. A l’issue des 24 mois, vous avez le choix entre restituer votre mobile ou l’acquérir en versant le montant de l’option d’achat de 110€. A défaut de choix, prorogation tacite du contrat pour des périodes successives d’un mois.