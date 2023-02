Insolite : un concurrent du Bluetooth qui utilise votre corps comme antenne

Une alternative plus économe en énergie mais au fonctionnement assez surprenant a été proposée par la société Ixana.

Le Bluetooth s’est installé dans notre quotidien à travers de nombreux appareils sans fils et a continué de s’améliorer. Cependant, il existe d’autres standards et Ixana pour sa part entends proposer une technologie alternative avec le Wi-R. En plus de proposer une consommation d’énergie jusqu’à 100 fois moins importante que le Bluetooth ou le WiFi, elle utilise des champs électro-quasistatiques et non magnétiques comme son concurrent.

Une approche résolument différente qui est censée permettre une meilleure efficacité ainsi qu’une certaine sécurité selon Ixana. En effet, cela est permis par une émission qui n’est pas réalisée dans toutes les directions comme pour d’autres standards sans-fils. Le Wi-R utilise en effet le corps de l’utilisateur comme une antenne, et ainsi n’émet qu’à une distance de 0.1m de la surface du corps, contre 5 à 10m pour le Bluetooth par exemple.

Cette technologie est donc pensée comme une alternative aux bluetooth pour les appareils connectés proche de notre corps telles des montres ou des écouteurs ou casques sans fils. Actuellement, le Wi-R permet une transmission à 1 Mb/s, de quoi faire transiter des images ou de l’audio, mais Ixana travaille actuellement sur un prototype visant les 20 Mb/s pour permettre le contenu vidéo. Avec cette évolution, si elle aboutit, le Wi-R pourrait alors aider au développement d’appareils de réalité augmentée ou virtuelle. Il reste à déterminer qu’un tel standard doit encore être adopté par les fabricants, notamment de smartphones, pour être adopté par le grand public. Cependant Ixina évoque des usages potentiels également dans le domaine médical.



Source : Presse-Citron

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox