Google Chrome : vers un changement très pratique sur les pages web

Le géant américain entend trouver une solution pour traduire l’intégralité des pages web, y compris des contenus affichés sur les images.

L’information est globalisée mais la maîtrise de toutes les langues reste un but inatteignable. Pour lire des contenus venant d’à travers le monde, des modules existent sur différents navigateurs dont Chrome mais certains contenus restent encore intraduisible de part leur nature.

Sur le navigateur de la firme de Mountain View, cela pourrait changer. En effet, un spécialiste des fuites d’information a découvert un projet de Google pour concevoir une solution visant à traduire également les images présentes sur les pages web. Et ce de manière plutôt automatique, alors qu’encore aujourd’hui, la manipulation à réaliser est plutôt inconnue et fastidieuse : rechercher l’image dans Google, utiliser Google Lens puis traduire.

Il s’agit encore d’une fonctionnalité en développement très précoce, au point qu’elle n’est pas disponible dans la version bêta ou dans celle dédiée aux développeurs. Mais la promesse est assez grande pour permettre une navigation sur le web plus aisée et comprendre au mieux ce qui s’affiche sur votre écran au fur et à mesure de vos pérégrinations numériques.

Source : 01net

