Votre Weekend TV : des pirates, des mutants et des cascades dans votre Freebox

Univers Freebox vous propose une nouvelle fois de vous accompagner pour savoir les programmes à ne pas louper ce weekend sur votre Freebox.

La Freebox propose plus de 600 chaînes dans son bouquet TV et de nombreux services de streaming. Difficile avec une telle profusion de contenus de faire un choix, à moins de se plonger dans les programmes de chaque chaîne et les nouveaux contenus proposés par Netflix, Prime Vidéo et autres services. C’est pourquoi Univers Freebox réalise ce travail à votre place et sélectionne pour vous les contenus à ne pas louper durant le week-end.

Ainsi, tous les jeudis à 19h, vous pouvez retrouver sur notre chaîne YouTube “Votre Weekend TV”. Le principe est assez simple : pour chaque jour de la fin de semaine, du vendredi au dimanche, nous vous proposons 2 programmes disponibles sur la Freebox, inclus ou non, qu’il pourrait être intéressant de regarder. En fin d’émission, nous vous présentons également un programme disponible sur une plateforme de SVOD qui fait office d’évènement de la semaine.

Au programme, nous vous proposons un documentaire pour mettre fin aux idées reçues sur les pirates, de l’aventure et de la comédie mais aussi plusieurs films cultes.



Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox