Faire payer Netflix, Google et consorts pour les réseaux : une nouvelle voix tire la sonnette d’alarme

Alors que le projet est en discussion à l’échelle européenne de faire contribuer les géants du numérique à l’entretien et au déploiement des réseaux télécoms sur le vieux continent, chacun apporte sa pierre à l’édifice.

Pour l’heure, la question est loin d’être tranchée. Si la majorité des gros opérateurs européens aimeraient que ceux engendrant le plus de trafic sur les réseaux contribuent à leur fonctionnement, d’autres acteurs du milieu alertent sur les risques qu’une telle réglementation pourrait entraîner.

Euro-IX, l’association européenne des points d’échange internet, a ainsi écrit au commissaire européen Thierry Breton concernant les potentielles retombées d’une telle pratique. La taxation pourrait en effet “créer accidentellement de nouvelles faiblesses systémiques” explique-t-elle. “Internet est un écosystème complexe, et ce sont les décideurs politiques qui sont en fin de compte responsables des effets systémiques résultant des choix politiques“, a écrit Bijal Sanghani, directeur général d’Euro-IX. Il ajoute par ailleurs que les législateurs ne devraient pas donner la priorité aux règles administratives par rapport à “la nécessité technique ou un internet de haute qualité“.

L’association pointe également du doigt le fait que les utilisateurs peuvent subir des retombées : les géants pourraient payer les frais mais augmenter leurs prix par exemple. La question de la neutralité du net est également abordée.

La proposition de taxer les GAFA ne fait donc pas consensus, l’AOTA a par exemple expliqué qu’elle estimait que ce n’était pas une bonne idée. “Les opérateurs sont déjà rémunérés par leurs clients“, avait pour sa part répondu le vice-président de la CCIA qui représente les industries des technologies de l’information et des communications, dont sont membres les “Gafam”.

Les opérateurs Français pour leur part réclament 2 milliards d’euros aux géants du numérique au titre de leur utilisation massive des infrastructures déployées et entretenues par Orange, Free, Bouygues et SFR. Les collectivités, elles aussi en charge du déploiement des réseaux fibre et de leur entretien dans le cadre des Réseaux d’initiative publiques, aimeraient une part du gâteau.

En France, le gouvernement n’a pas encore commenté cette proposition, à part en affirmant soutenir le lancement de la consultation à l’échelle européenne prévue cette année. “Nous espérons qu’elle pourra aboutir le plus tôt possible à des propositions constructives, qui viendront nous aider à financer ces efforts d’investissements considérables qui restent devant nous ” affirmait ce mardi Jean Noël Barrot, ministre délégué en charge du Numérique et des télécoms.

Source : Reuters

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox