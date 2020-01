Free, SFR, Orange et Bouygues : les internautes se lâchent sur Twitter # 114

Aficionados de Twitter, les opérateurs français postent plus vite que leur ombre sur le réseau social. Et les internautes leur rendent bien ! Entre humour, désespoir et parfois satisfaction, voici un zeste du meilleur et du pire des tweets qui ont déferlé sur l’oiseau bleu cette semaine.

Un collectif anti-fibre sévit ?

Un cri du cÅ“ur … Qui risque de ne pas être le dernier … pic.twitter.com/G7fvN8o1va Dommage Pour Les Reseaux (@ProjetDPLR) January 16, 2020

Pour plus de verticalité en 2020 ! A disposer en lieu et place de vos vases !

Prochaine #XboxSeriesX, Nouveau modem Wifi6 de chez @bouyguestelecom… En gros, en 2020, faut que je change de meuble tv car plus rien ne rentrera dedans ! 😅 pic.twitter.com/bCPhYE1GZw Yann aka BBBuzz (@_BBBuzz) January 14, 2020

La Team Red by SFR s’amourache de Stars Wars sur Twitter, la guerre des étoiles passionnent autant que la guerre des prix dans les télécoms !

Quand tu tombes sur des fans de #Starwars chez @REDbySFR ! Vous avez refait ma journée ! pic.twitter.com/tGh1uwJIvu Arsouille59 (@Arsouille59760) January 13, 2020

La cabine téléphonique aquarium de l’artiste Benedetto Bufalino.

Vous aussi, vous faites la collection des plaques d’éligibilité des opérateurs dans les immeubles ?