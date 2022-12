Les internautes se lâchent sur les réseaux : la parade d’un abonné fibre face à l’arrachage de ligne, le Père Noël de Bouygues Telecom n’est pas un technicien

Aficionados de Twitter, les opérateurs français ou acteurs du numérique postent plus vite que leur ombre sur le réseau social. Et les internautes leur rendent bien ! Entre humour, désespoir et parfois satisfaction, voici un zeste du meilleur et du pire des tweets qui ont déferlé sur l’oiseau bleu la semaine dernière.

A force d’être débranché par des techniciens peu scrupuleux, un abonné prend le taureau par les cornes et rétablit sa ligne lui-même.

Une journée normale dans le 93, pas plus tard qu'il y a deux jours ma fibre a été débranchée sans raison dans l'armoire de la rue. Ça arrive tellement souvent que je me suis arrangé pour connaître la position de mon connecteur et pouvoir le rebrancher moi-même les prochaines fois — Ðrich 🇫🇷 (@drich42dev) December 24, 2022

Changer le fond d’écran de Freebox OS est un jeu d’enfant !

Bien tenté mais le Père Noël de Bouygues Telecom ne fait pas de miracle, ses lutins ne sont pas des techniciens.

Trop nul votre Père Noël pic.twitter.com/PyTQg50TrL — Billy Harris (@RealBillyHarris) December 16, 2022

Quand une panne réseau impacte financièrement un abonné Freebox, l’opérateur lui répond qu’il aurait fallu ouvrir un ticket d’incident.

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox