Malwares : 17 applications Android évincées du Play Store de Google

BitDefender liste 17 applications vérolées qui étaient disponibles sur le Play Store et qui ont cumulé plus de 500 000 téléchargements.

La présence de malwares dans le Play Store est régulièrement pointée du doigt. D’ailleurs, la société de sécurité informatique BitDefender a récemment rélévé les noms de 17 applications vérolées qui étaient disponibles sur la plate-forme applicative de Google destinée aux appareils sous Android. Pour passer sous les radars, le malware attendait notamment quelques temps après l’installation avant de se déclencher.

Ci-dessous, la liste des applications infectées :

Car Racing 2019

4K Wallpaper (Background 4K Full HD)

Backgrounds 4K HD

QR Code Reader & Barcode Scanner Pro

File ManagerPro – Manager SD Card / Explorer

VMOWO City : Speed Racing 3D

Barecode Scanner

Screen Stream Mirroring

QR Code – Scan & Read a Barcode

Period Tracker – Cycle Ovulation Women’s

QR & Barcode Scan Reader

Wallpaper 4K, Background HD

Transfert Data Smart

Explorer File Manager

Today Weather Radar

Mobnet.io : Big Fish Frenzy

Clock RED

Ces applications ont totalisé plus de 500 000 téléchargements et les cinq premières ont été téléchargées plus de 100 000 fois chacune. Si vous avez installé l’une des applications de la liste, pensez à la supprimer. Notez toutefois qu’il s’agit de logiciels malveillants à vocation de spam publicitaire.