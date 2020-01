Apple iPhone SE 2 : pas un, mais deux smartphones, pour proposer un modèle encore plus abordable

Les rumeurs à propos d’un successeur de l’iPhone SE reviennent assez régulièrement. Une annonce de ce smartphone, ou plutôt de ces smartphones, serait prévue en mars prochain.

Ces smartphones ? Un blogueur, qui indique avoir profité du salon CES de Las Vegas pour échanger avec des partenaires d’Apple, évoque en effet la possibilité d’avoir deux modèles. Le premier d’entre eux utiliserait la technologie de reconnaissance faciale Face ID introduite en 2017 avec l’iPhone X. Il s’agirait du modèle le mieux loti et celui qui offrirait le plus grand écran. Le second resterait sur la technologie de lecture d’empreinte digitale Touch ID proposée jusqu’à l’iPhone 8. Il serait le moins cher des deux.

Toujours à propos de ce successeur ou ces successeurs, ils pourraient répondre au nom d’iPhone 9 pour éviter cette suggestion de sous-version avec le suffixe “SE” et assurer la succession de l’iPhone 8, toujours présent au catalogue de la firme à la pomme en guise de produit d’appel. Ceux-ci auraient enfin des écrans LCD. Pas d’AMOLED pour eux.

Source : Frandroid